Кабмин продлил чрезвычайные меры на рынке электроэнергии еще на месяц

Кабинет министров Украины продлил срок действия чрезвычайных мер на рынке электрической энергии, введенных три месяца назад, еще на один месяц.

"Нужно продолжать (меры), потому что должны принимать оперативные управленческие решения: мы управляем системой не в штатном режиме, к большому сожалению. Но и это испытание мы пройдем, кто бы нам как не мешал", – заявил премьер Владимир Гройсман на заседании правительства в четверг.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметил, что введение чрезвычайных мер позволило сэкономить 1,7 млн тонн угля и увеличить его запасы на складах до 2,2 млн тонн, что соответствует уровню запасов осенью 2016 года – перед началом отопительного сезона.

И.Насалик также сообщил, что благодаря введенным мерам вклад атомной энергетики в выработку электроэнергии в Украине в апреле достиг 62,5%, а в минувшее воскресение был установлен абсолютный рекорд – 68% по сравнению с 47% в мае прошлого года.

Как сообщалось, чрезвычайные меры в энергетике, предусмотренные правительственным распоряжением №103-р от 15 февраля 2017 года, вступили в действие с 17 февраля из-за блокады поставок товаров из зоны АТО, в частности, угля антрацитовой группы, на котором работает половина ТЭС энергогенерирующих компаний страны.

В период действия чрезвычайных мер НЭК "Укрэнерго" обязана определить допустимый уровень снижения резерва энергогенерирующих мощностей; установить требования по составу оборудования ТЭС в разрезе энергоблоков; при необходимости и по согласованию с Минэнергоугля – применять графики аварийных отключений.

В свою очередь, ГП "Энергорынок" необходимо разработать графики нагрузки энергосистемы с учетом требований "Укрэнерго" по составу оборудования ТЭС; обеспечить начисление платежей за электроэнергию ее производителям (работающим по ценовым заявкам), для которых зафиксированы графики и объемы производства, по предельной цене системы.

Кроме того, НАЭК "Энергоатом" обязана обеспечить частичную разгрузку отдельных блоков АЭС в выходные и праздничные дни при необходимости.