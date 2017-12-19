Кабмин продолжает разработку новой формулы цены на газ для населения

Кабинет министров Украины продолжает разработку новой формулы цены на природный газ для населения, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы сейчас работаем над новой формулой справедливой цены. Для меня очень важно, чтобы цена была справедливая, рыночная внутри страны и чтобы на этом никто не спекулировал", - сказал премьер на брифинге после селекторного совещания по обеспечению надлежащего содержания дорог и жизнедеятельности населенных пунктов при ухудшении погодных условий в Виннице во вторник.

Он отметил, что сейчас проходят технические консультации по этому вопросу с международными партнерами.

При этом В.Гройсман подчеркнул, что на данный момент решений о повышении цены на газ на этот отопительный сезон нет и оснований для этого нет.