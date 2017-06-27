Кабмин разрешил списывать уничтоженное в АТО имущество стоимостью до 41 тыс. грн

Кабинет министров Украины разрешил командирам рот и военных частей списывать имущество, уничтоженное в ходе антитеррористической операции (АТО), миротворческих операций и диверсий стоимостью до 40,8 тыс. грн.

Согласно постановлению Кабмина №434 от 21 июня, правительство определило максимальный размер средств, на которые должностные лица Вооруженных сил Украины имеют право списывать военное имущество по инспекторскими удостоверениями, уничтоженное (утерянное) во время боевых действий, АТО международных операций по поддержанию мира и безопасности или в результате диверсий.

Так, командир отдельной роты, другие командиры (начальники) воинских частей, учреждений, организаций ВСУ, военных учебных подразделений высших учебных заведений, ведущих военное (корабельное) хозяйство, руководитель представительства государственного заказчика по оборонному заказу на предприятии, в учреждении, организации, для которых штатом предусмотрено воинское звание от майора (капитана 3-го ранга) до полковника (капитана 1-го ранга) включительно – на сумму 40,8 тыс. грн (2,4 тыс. необлагаемых налогом доходов граждан).

Командиры высшего уровня в отношении вышеуказанных должностных лиц, начальники служб обеспечения органов военного управления, руководители структурных подразделений Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны – 1 020 тыс. грн (60 тыс. необлагаемых минимумов).

При этом конкретные суммы определяются Министерством обороны Украины.

Вместе с тем министр обороны имеет право списывать имущество на суммы превышающие 1 млн 020 тыс. грн.

Кроме того, правительство включило новые сроки по зачислению в состав и списанию из состава Военно-морских сил ВСУ военного имущества - боевых кораблей, катеров и судов.