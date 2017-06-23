Кабмин решил докапитализировать ПриватБанк на 38,5 млрд грн

Кабинет министров Украины на основании выводов независимого аудитора Ernst&Young (EY) принял решение о докапитализации ПриватБанка (Киев) еще на 38,5 млрд грн, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Соответствующее решение правительство приняло только что", – сказал министр на брифинге в пятницу по итогам внеочередного заседания Кабмина.

По его словам, процесс докапитализации будет проходить в два этапа, на первом из которых будут выпущены ОВГЗ на сумму 22,5 млрд грн.

"Монетизация этих облигаций не предусмотрена, а значит, дополнительная капитализация банка не повлияет на валютный рынок и уровень инфляции", – подчеркнул глава Минфина.

Как сообщалось, после национализации ПриватБанка 19 декабря 2016 года в конце 2016 года - начале 2017 года правительство уже докапитализировало его на 116,8 млрд грн.