Кабмин считает недопустимым срыв восстановления экономики из-за блокады - заявление

Правительство приложило немало усилий, чтобы выйти из прошлогоднего кризиса, и считает недопустимым его повторение.

Кабинет министров Украины считает недопустимым срыв восстановления экономики из-за блокады Донбасса и признает правомерными действия правоохранительных органов в отношении организаторов блокады. Об этом говорится в специальном правительственном заявлении, опубликованном на веб- портале правительства.

"Инициаторы событий, которые происходили в последние несколько недель, пытались расколоть общество и поставить под угрозу восстановление экономического роста, первые признаки которого мы наблюдали в последнее время. Под якобы патриотическими лозунгами осуществлялась блокада, которая на самом деле уже нанесла большой вред стране, - говорится в заявлении. - Мы строим правовое государство, и противодействовать беззаконию можно только законными методами. В данной ситуации правоохранительные органы действовали в полном соответствии с решением СНБО от 16 февраля 2017 года и нормами действующего законодательства. Действовали профессионально и не нанесли никому вреда, несмотря на то, что существовала вероятность применения против них (правоохранительных органов) оружия.

Правоохранительные органы проявили выдержку и не допустили опасного развития конфликтной ситуации".

В заявлении сказано, что правительство приложило немало усилий, чтобы выйти из прошлогоднего кризиса, и считает недопустимым его повторение. "Украина, несмотря на все сложности, должна идти по пути восстановления своей независимости. Энергонезависимость - один из наших приоритетов, и мы будем продолжать делать конкретные шаги для ее достижения", - подчеркнули в правительстве.