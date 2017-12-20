Кабмин создал Фонд энергоэффективности

Кабинет министров Украины создал государственное предприятие "Фонд энергоэффективности".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Сегодня утвердим долгожданный устав, долгожданный документ, к которому мы шли весь 2017 год, создавали законодательство, работали с международными партнерами, в том числе большую поддержку получали от украинского парламента, - Фонд энергоэффективности", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

Он добавил, что на финансирование данного Фонда в 2018 году в государственном бюджете предусмотрено почти 2 млрд грн.

Согласно закону "О Фонде энергоэффективности", Фонд создается с целью поддержки инициатив по энергоэффективности, внедрения инструментов стимулирования и поддержки осуществления мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности зданий и энергосбережения, в том числе в жилом секторе.

Фонд может получать от правительств, агентств и учреждений иностранных государств, а также от международных финансовых организаций финансовые взносы и помощь в форме целевых грантов или иным способом на основании соответствующего договора. Фонд обеспечивает независимый и прозрачный отдельный учет таких взносов и помощи в соответствии с законодательством Украины.