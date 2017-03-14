Кабмин создаст центр реагирования на кибератаки в банковской системе и механизм блокирования платежных систем страны-агрессора

Кабинет министров Украины намерен создать центр реагирования на кибератаки в банковской системе и платежном пространстве Украины и разработать правовой механизм блокирования платежных систем страны-агрессора в 2017 году.

Согласно распоряжению правительства №155 от 10 марта, соответствующие меры предусмотрены планом мероприятий на 2017 год по реализации Стратегии кибербезопасности Украины.

Ответственными за создание центра реагирования на кибератаки определены Национальный банк Украины и Служба безопасности Украины.

НБУ также определен ответственным за разработку правового механизма блокировки функционирования электронных платежных систем на территории Украины, которые находятся под контролем государства-агрессора.

НБУ обязан подготовить предложения по совершенствованию с учетом актуальных киберугроз требований к защите информации в информационно-телекоммуникационных системах банков и банковских учреждений, системах дистанционного банковского обслуживания.