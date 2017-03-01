Кабмин Украины утвердил порядок ввоза и вывоза товаров из района проведения АТО

Кабинет министров Украины утвердил порядок перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции (АТО).

Cоответствующее решение было принято на заседании правительства в Киеве в среду.

"Решение предусматривает установку контрольных пунктов, которые будут заниматься отслеживанием перемещения и соответствия решениям, которые мы принимаем. Самое главное - все то, что будет принято - разрешено, все другое запрещено, абсолютно все", - сказал В.Гройсман перед принятием данного решения.

Представляя проект решения Кабмина, начальник штаба антитеррористического центра при СБУ Геннадий Кузнецов отметил, что проект порядка направлен на определение правового режима перемещения товаров, в том числе признанных гуманитарной помощью в районы или из районов проведения АТО через линию столкновения или в ее пределах.

По его словам, действие этого документа распространяется на физлиц и субъектов хозяйствования, которые осуществляют такие перемещения.

"Субъектам хозяйствования запрещается перемещать на временно неконтролируемую территорию и с неконтролируемой за исключением, продуктов питания, согласно закону Украины о безопасности и качестве продуктов питания, которые перемещаются в составе гуманитарных грузов, лекарственных препаратов, тоже разрешены исключительно в составе гуманитарных грузов, товаров и продукции, в том числе которые обеспечивают функционирование и обслуживание или необходимы в производственном процессе металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей и энергетической отраслей, объектов критической инфраструктуры", - сказал Г.Кузнецов.