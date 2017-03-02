Кабмин утвердил бюджет Фонда соцстрахования-2017 c профицитом 1,5 млрд грн и Фонда на случай безработицы - 200 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Фонда социального страхования на 2017 год с профицитом 1,5 млрд грн и Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2017 год с профицитом 200 млн грн.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства социальной политики, соответствующие решения были приняты на заседании правительства в среду.

Бюджет Фонда соцстрахования, в частности, утвержден с доходной частью 20,1 млрд грн, расходной - 18,6 млрд грн.

Резерв средств для предоставления материального обеспечения и страховых выплат составляет 464,5 грн.

Бюджет Фонда соцстрахования по безработице утвержден с доходной частью 10,5 млрд грн, расходной - 10,3 млрд грн.

Резерв средств для выплаты пособия по безработице составляет 176,3 млн грн.

Согласно сообщению, бюджеты фондов на 2017 год сбалансированы.