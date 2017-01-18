Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2017 год

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2017 год. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства. Подчеркнем, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2017 год был утвержден с дефицитом почти 142 млрд гривен. "Объем дотации, которую мы из государственного бюджета направляем в Пенсионный фонд, снижается со 145 млрд до 141,5 млрд гривен", - сказал министр социальной политики Украины Андрей Рева. По его словам, общий бюджет Пенсионного фонда составляет 284 млрд гривен.

