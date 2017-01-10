Кабмин утвердил новый устав "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию устава НАК "Нафтогаз Украины", существенно ограничивающую полномочия правления компании. Об этом говорится в постановлении правительства. Постановление № 1044 от 14 декабря 2016 года относительно новой редакции устава "Нафтогаза" вступило в силу 31 декабря 2016 года. Разработчиком изменений к документу выступило Министерство экономического развития и торговли Украины. В частности, новая редакция устава НАК предвидит ограничение полномочий правления компании, так как теперь ключевые решения относительно назначения первых лиц, членов правлений всех дочерних ПАО ("Укртрансгаз", "Укртранснафта", "Укргаздобыча" и т. д.) компании, решения по отстранению их от должностей будут согласовываться с Наблюдательным советом регулятора. Кроме этого, согласно новому уставу, все директора "дочек" НАКа в обязательном порядке должны являться членами правления компании.

