Кабмин утвердил отчет о выполнении госбюджета-2016 с дефицитом 70,3 млрд грн

Кабинет министров Украины утвердил отчет о выполнении государственного бюджета на 2016 год с дефицитом 70,3 млрд грн.

Согласно распоряжению №212 от 29 марта, правительство одобрило и подало Верховной Раде Украины, президенту и Счетной палате отчет о выполнении госбюджета-2016 по доходам в сумме 616,28 млрд грн, по расходам – 684,88 млрд грн, по объему возвращения кредитов – 5,45 млрд грн и по объему предоставления кредитов – 7,12 млрд грн с дефицитом в сумме 70,26 млрд грн.