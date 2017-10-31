Кабмин в ближайшее время рассмотрит вопрос о монетизации субсидий

Кабинет министров Украины рассмотрит проект постановления о монетизации субсидий в ближайшие недели, сообщил в эфире "Громадського радио" министр финансов Александр Данилюк.

"Мы уже разработали регуляторный акт, проект постановления Кабмина… На следующей неделе или через неделю будем его принимать… Министерство финансов подаст соответствующий акт в ближайшее время на Кабмин", - сказал А.Данилюк.

По его словам, это позволит полностью изменить систему расчетов в газовом секторе.

"Мы считаем, что этот шаг позволит полностью поменять отношения в газовом секторе. Они достаточно непрозрачные. У меня возникает много вопросов, и даже эксперты часто не могут разобраться, что там происходит. У нас сложный механизм расчетов", - отметил глава Минфина.

Как сообщалось, Министерство финансов разработало план перехода на денежные расчеты по субсидиям в три этапа. Первый этап будет включать монетизацию расчетов по субсидиям на уровне предприятий – поставщиков услуг. На втором – подготовка системы к проведению монетизации на уровне домохозяйств: создание необходимой инфраструктуры, единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и т.п. Третий этап предусматривает монетизацию субсидий на уровне домохозяйств.

С 2018 года правительство намерено запустить первый этап внедрения изменений – перейти на прозрачные и своевременные расчеты "живыми" деньгами по субсидиям между государством и поставщиками услуг.