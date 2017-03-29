Кабмин выделил 100 млн гривен на восстановление Балаклеи

Кабинет министров Украины выделил 100 млн гривен на восстановление города Балаклея в Харьковской области, который пострадал от пожара на складе боеприпасов. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства. "Эти средства, 100 млн гривен, будут направлены населению на восстановительные работы", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман. Напомним, 26 марта в Харьковской облгосадминистрации сообщили, что разминирование Балаклеи завершено. Всего было изъято около 1000 взрывоопасных предметов. Вчера уже начался процесс обезвреживания боеприпасов, которые были собраны военными саперами и пиротехниками на арсенале. Сообщается, что в течение нескольких следующих дней в Балаклее будут слышны взрывы, однако они не представляют угрозы для местных жителей. Также в город уже вернулись 12 тыс. местных жителей, эвакуированных из-за взрывов на складе боеприпасов.

