Канада ратифицировала соглашение о ЗСТ с Украиной - Порошенко

Канада завершила процедуры по ратификации Соглашения о зоне свободной торговли с Украиной. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня (1 июня) после согласия Палаты общин и Сената генерал-губернатор Канады скрепил своей подписью Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. С учетом ратификации нидерландским Сенатом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС это решение имеет более чем символическое значение", - отметил глава государства.

"И Канада, и Нидерланды фактически синхронно сделали решительный шаг на пути к формированию треугольника свободной торговли Украина - Канада - ЕС. После завершения всех формальных процедур этот треугольник объединит три региона на двух континентах на основе общей приверженности либеральным ценностям и идеям", - добавил он.

"Для Украины эти решения являются свидетельством результативности проведенных нами реформ. Это лучший стимул для нас усиливать динамику внутренних преобразований. А для наших международных партнеров - мощный сигнал об изменениях в Украине и открытое приглашение к взаимовыгодному сотрудничеству в интересах мира, стабильности и безопасности", - заявил Порошенко.

Верховная Рада 14 марта ратифицировала соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и Канадой, которое откроет для отечественных производителей свободный доступ к 98% канадского рынка.

Соглашение вступит в силу после ратификации парламентами обеих стран, подписей президента Украины и генерал-губернатора Канады, а также официального уведомления странами о ратификации.

По оценкам Минэкономразвития, Украина после вступления в силу соглашения о свободной торговле с Канадой сможет наращивать свой экспорт в эту страну на 0,6 миллиона долларов ежегодно, а также в среднесрочной перспективе рассчитывать на дополнительные инвестиции.