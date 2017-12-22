Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявляет, что Канада выделила Украине почти $8 млн помощи для Донецкой и Луганской областей.

"Мы объявили, что мы почти 8 млн (долларов) гуманитарной помощи объявили сегодня, это для Донбасса", - сказала она на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в четверг в Киеве.

Х.Фриланд заявила, что Канада понимает те трудности, с которыми столкнулся данный регион.

П.Климкин отметил, что данная помощь необходима Украине.