Капитализация рынка криптовалют превысила 200 млрд долларов

Капитализация рынка криптовалют достигла 202 млрд долларов. Об этом сообщает портал CoinDesk. Так, 3 ноября Bitcoin побил предыдущий рекорд и достиг стоимости 7,45 тыс. долларов за монету. Сейчас рыночная капитализация Bitcoin выросла до 124 млрд долларов. По данным портала, в последнюю неделю указанная криптовалюта некулонно росла в стоимости. Аналитики считают, что такую динамику Bitcoin показывает на фоне заявления Чикагской товарной биржи о намерении начать торговлю фьючерсами на Bitcoin уже в четвертом квартале нынешнего года. Напомним, в четверг, 2 ноября, стоимость криптовалюты Bitcoin превысила 7 тыс. долларов и установила новый рекорд курса. Курс самой известной криптовалюты на максимуме достигал 7 355,35 долларов. Центральный банк Уругвая (BCU) официально представил развертывание своей новаторской оцифровки уругвайского песо.

