Киберполиция закрыла 11 интернет-магазинов, продавших несуществующие товары почти на 1 млн грн

Сотрудники департамента киберполиции совместно со следователями Дарницкого управления национальной полиции Киева разоблачили деятельность мошенников, создававших фейковые интернет-магазины с целью завладения денежными средствами обманутых граждан.

"Установлена деятельность группы лиц, которые, начиная с 2013 года, по предварительному сговору с целью незаконного обогащения создали и обеспечивали администрирование ряда интернет-магазинов - "Konfitel.com", "layaway.com.ua", "docamarket.com", "elman.com.ua", "tradestar.com.ua", "etorg.biz", "zumer.com.ua", "kievplasma.com.ua", "kucha.com.ua", "domotech.kiev.ua", "tehnogarant.com.u" для продажи несуществующего товара на территории Украины", - сообщается на сайте киберполиции.

Установлено, что мошенники в течение 2013-2017 гг. регистрировали ряд фиктивных предприятий, получив контроль над счетами которых, завладевали средствами доверчивых граждан.

"По результатам санкционированных обысков по месту фактического проживания организатора мошеннической схемы изъяты наличные средства в сумме около $19 тыс., восемь банковских карточек разных банковских учреждений, четыре ноутбука, планшетный компьютер, восемь мобильных телефонных аппаратов, около 50 сим-карт разных мобильных операторов, скретч-карты от использованных сим-карт, два мобильных интернет-модема, договоры на получение телекоммуникационных услуг, черновые записи, предметы одежды, которые использовались при совершении преступлений", - уточняется в пресс-релизе.

В настоящее время организаторы мошеннической схемы арестованы. Предпринимаются действия по установлению полного круга лиц, причастных к указанным преступлениям, а также пострадавших от неправомерной деятельности лиц.

В департаменте киберполиции просят пострадавших или граждан, которым известны дополнительные факты или информация о деятельности мошенников, сообщать ее правоохранителям.