Киев намерен выделить свыше 100 млн грн на реконструкцию теплосетей

Киев намерен в 2018 году выделить свыше 100 млн грн на реконструкцию тепловых сетей, 19 млн грн на разработку схемы теплоснабжения на период до 2025 года.

Соответствующие пункты содержаться в проекте бюджета столицы на следующий год, обнародованном на сайте Киеврады.

Из указанной суммы 45,2 млн грн пойдет на реконструкцию сетей по ул.Набережно-Луговой и Набережно-Хрещатицкой. Еще 6 млн – на реконструкцию тепловой магистрали по ул.Коперника, 2,2 млн грн – сетей по ул.Маяковского, 1,6 млн грн. – по улицах Бульварно-Кудрявской, Быкова, Закревского, Данькевича.

Для строительства теплостей к двум домам по ул.Чистяковской планируется выделить 4,9 млн грн, 10 млн грн – на переподключение потребителей по ул.Татарской и Подгорной.

Реконструкция двух центральных тепловых пунктов (ЦТП) по просп.Соборности и Харьковскому шоссе в 2018 году потребует 30 млн грн.

Помимо перечисленного, проект бюджета столицы на следующий год предполагает выделение 15 млн грн на оснащение многоквартирных домов теплосчетчиками (в т.ч. на проектные работы пойдет 1,3 млн грн).

Документ также включает 5 млн грн на обустройство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в домах, обслуживаемых коммунальными ЖЭО (в т.ч. на проектные работы 0,25 млн грн) и еще 4,8 млн грн – на обустройство ИТП в бюджетных учреждениях.

На реконструкцию систем теплоснабжения, горячего водо- и электроснабжения бюджетних учреждений с использованием ВИЭ столица намерена выделить в следующем году 16,7 млн грн, еще 20 млн грн пойдет на оборудование образовательных учреждений районного подчинения системой диспетчиризации и мониторинга энергопотребления.

Помимо этого, планируется выделить 6,2 млн грн на проектные работы для реконструкции системы очищения дымовых газов мусоросжигательного завода "Энергия", провести реконструкцию котельной по ул.Котельникова 7/13 за 5,7 млн грн. (проектирование – 0,05 млн грн.).