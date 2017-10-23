Киев занял второе место среди городов с наиболее высокой стоимостью аренды жилья - Bloomberg

Киев занял второе место среди городов с наиболее высокой стоимостью аренды жилья. Об этом свидетельствует рейтинг, обнародованный агентством Bloomberg. Согласно рейтингу, аренда жилья в Киеве обходится в среднем в 609 долларов, что составляет две месячные зарплаты (286 долларов). Отмечается, что в этом компоненте украинскую столицу опережает только Каракас, где аренда жилья обходится в 14 месячных зарплат. Отмечается, что в десятку городов с наименее доступным жильем также вошли Буэнос-Айрес (5-е место), Москва (7-е место), Пекин и Шанхай (9-е и 10-е места). При этом Лондон стал самым дорогим для проживания городом в Западной Европе.

