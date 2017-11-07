"Киевоблэнерго" возглавил Чернявский

ЧАО "Киевоблэнерго" назначило главой правления компании Владимира Чернявского, который с 2010 года работал генеральным директором коммунального предприятие "Полтаватеплоэнерго".

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение принял наблюдательный совет облэнерго на заседании 6 ноября.

Как сообщалось, с конца сентября обязанности главы правления "Киевоблэнерго" были возложены на финансового директора компании Анжелу Даниленко вместо трагически погибшего Ивана Полывяного.

Вечером 24 сентября неизвестные лица напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго" в Белогородке, нанесли телесные повреждения хозяину и его жене, в результате чего от полученных травм И.Полывяный скончался.

И.Полывянный работал главой правления "Киеоблэнерго" с января 2015 года, до этого также возглавлял "Одессаоблэнерго" и "Кировоградоблэнерго".

"Киевоблэнерго" владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Киевской области. Предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии потребителям региона. Группа VS Energy владеет 89% "Киевоблэнерго".