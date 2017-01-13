"Киевстар" меняет условия ряда контрактных тарифных планов, повышает их стоимость

Ведущий украинский оператор мобильной связи "Киевстар" с 1 февраля 2017 года прекращает действие контрактных тарифных планов "Все по 40", "Все за 70", "Все за 120", "Все за 95" и "Все за 150" и автоматически переводит их абонентов на тарифные планы "Все по 65", "Все за 90", "Все за 125", "Все за 110" и "Все за 175".

Как уточнили в пресс-службе компании, в новых тарифах предусмотрено большее количество интернет-трафика, звонков на других операторов, sms, а также других услуг.

Как уточняется на сайте оператора, все денежные и бонусные средства, а также срок их действия для клиентов прежних тарифов сохраняются.

Кроме того, с 12 января "Киевстар" закрывает тарифные планы "Киевстар Звонки", "Киевстар Звонки. Регион 1", "Киевстар Звонки. Регион 2", "Киевстар Звонки+" и ряд других старых тарифов на нынешнюю линейку тарифных планов "Разговоры" и "Онлайн".

Абоненты старых тарифных планов будут переведены на новые бесплатно и автоматически. При этом абонентская плата на новых тарифных планах возрастет на 15-20 грн, в то же время количество интернет-трафика, звонков на других операторов и других услуг также увеличится.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Услугами оператора пользуются 25,3 млн абонентов мобильной связи и около 814 тыс. клиентов фиксированного интернета.