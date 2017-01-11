Компенсацию потерь от российской оккупации рассмотрят в рамках Минского процесса - Рева

Вопрос компенсации имущественных потерь гражданам Украины в результате российской оккупации будет рассмотрен в рамках Минского процесса. Об этом журналистам заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева. "Такая проблема есть, и она будет решаться в рамках Минского процесса - оккупация украинской территории иностранным государством, в том числе - вопросы с имущественными правами наших граждан, которые были нарушены из-за оккупации", - отметил Рева.

