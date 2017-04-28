Конфискованные средства Януковича должны пойти, кроме армии, на дороги, школы и больницы – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддерживает идею использования конфискованных средств команды экс-президента Виктора Януковича на усиление боеспособности украинской армии, но среди приоритетов называет также ряд социальных нужд.

"Согласно решению суда последней инстанции, арестованные средства Януковича – 1,5 млрд долларов - будут перечислены в госбюджет. Я поддерживаю предложение президента Петра Порошенко, что приоритетом использования этих денег будет усиление боеспособности украинской армии. Также эти средства должны пойти на восстановление дорог, строительство и ремонт школ и больниц и другие социальные нужды", - написал премьер на странице в Фейсбуке.

Он указал, что окончательное решение о распределении средств будет принято после согласования с парламентом.

В.Гройсман выразил благодарность генеральному прокурору Украины Юрию Луценко за работу и результат, а также правительству Арсению Яценюку, "благодаря которому были найдены и заблокированы эти деньги".

Ранее в пятницу во время доклада президенту Украины генеральный прокурор Юрий Луценко заявил: "Сегодня вступило в силу постановление суда о конфискации в пользу государственного бюджета огромной суммы – около 40 млрд грн или около $1,4 млрд средств так называемого "общака" Януковича, который был сформирован членами преступной группировки".