Конти расширяет кондитерский бизнес в России

Соратник экс-президента Виктора Януковича и бывший вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников расширяет кондитерский бизнес в России, передают российские "Ведомости" со ссылкой на источники.

Сообщается, что кондитерский холдинг "Конти", который принадлежит Колесникову, достиг соглашения о покупке кондитерской фабрики "Красная заря" в Иваново. На данный момент руководство российской фабрики не подтвердило и не опровергло сделку. По словам гендиректора Павла Афанасьева, стороны пока обсуждают производство продукции "Конти" на свободных мощностях "Красной зари". Отметим, главный офис и кондитерская фабрика "Конти" зарегистрированы в Константиновке Донецкой области, еще два завода находятся в оккупированных Горловке и Донецке.

Кроме того, в Курской области РФ работают дочерняя структура компании "Конти-рус" и кондитерский комбинат. После 2014 года компания остановила две кондитерские фабрики в Донецкой области. В то же время в России "Конти" занимает около 2% рынка. По данным источников, фабрику "Красная заря" могут купить за более 1 млрд российских рублей (более 17 млн долларов).

Предполагается, что новые мощности позволят "Конти" увеличить производство почти на треть.