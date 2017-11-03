Коррупция ежегодно обходится Украине в 2% роста ВВП

Коррупция в Украине ежегодно обходится стране в 2% экономического роста, сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Это (коррупция ) не только вопрос правосудия, это еще важный экономический вопрос. По нашим оценкам, коррупция ежегодно обходится стране в 2% экономического роста", - сказал он в Киеве в пятницу, выступая на Украинском инвестиционном форуме, организованном Ассоциацией инвестиционных профессионалов CFA Society Ukraine.

Представитель МВФ подчеркнул, что дальнейшее экономическое восстановление Украины и благополучие населения напрямую зависит от решения этого вопроса.