Курс биткойна достиг отметки в $12000

Курс биткойна продолжает ставить рекорды, во вторник он превысил отметку $12000 - в ходе торгов курс поднимался до $12032.

При этом капитализация рынка биткойнов превзошла $200 млрд, свидетельствуют данные Coinmarketcap.com.

По данным на 18:50 МСК курс биткойна составлял $11983, что на 4,8% выше уровня предыдущей сессии.

В начале прошлой недели стоимость криптовалюты впервые поднялась выше $10000 и продолжила расти, в том числе на новостях о планируемом запуске фьючерсов на биткойны известными сырьевыми операторами.

Так, CBOE Global Markets Inc. сообщил, что начнет торговлю фьючерсами на биткойн в 18:00 по местному времени в ближайшее воскресенье, 10 декабря (02:00 мск 11 декабря).

В прошлую пятницу Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) дала CBOE и CME разрешение на запуск фьючерсов на биткойн. Как отмечалось в сообщении CFTC, фьючерсные биржи, как ожидается, будут отслеживать торговую активность на рынке криптовалют, оценивая возможность рыночных манипуляций и сдвигов, связанных с быстрыми взлетами и падениями курсов, а также с перебоями в торгах.