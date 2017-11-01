Курс биткойна поднялся выше $6600 на ожиданиях появления фьючерсов на криптовалюту

Курс биткойна в среду обновил исторический максимум, превысив отметку $6600 на ожиданиях, что крупнейший в мире оператор фьючерсных бирж CME Group может начать торги фьючерсами на биткойн до конца текущего года.

К 13:50 кв курс криптовалюты подскочил на 3,7%, составив $6616. C начала года стоимость биткойна взлетела более чем в шесть раз.

Как сообщалось, накануне главный исполнительный директор CME Терри Даффи заявил, что его компания намерена ввести фьючерсы на биткойны "с учетом растущего интереса клиентов к развивающемуся рынку криптовалют". Отмечается, что оператору предстоит получить одобрение регуляторов.

Эксперты отмечают, что появление фьючерсных контрактов станет фактом официального признания криптовалюты и привлечет к ней внимание институциональных инвесторов.