Лондонский суд издал приказ об аресте активов Григоришина

Высокий суд Англии и Уэльса выдал приказ об аресте активов группы "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина в рамках обеспечительной меры для выполнения решения суда о выплате свыше $300 млн компаниям Владимира Лукьяненко и Вадима Новинского.

Согласно ее данным, такой вердикт был дан 20 декабря и касается, в том числе, таких украинских компаний, как "Запорожтрансформатор", "Турбоатом", ПАО "Сумское НПО", "Укрречфлот", "Запорожский кабельный завод", "Сварог Эссет Менеджмент".

Как ранее отмечалось на медиа-платформе Global Arbitration News, модерируемой Baker&McKenzie, и в материалах McNAIR Chambers, суть начатого в 2013 году спора заключалась вокруг соглашения о совместном предприятии (JVA) Stremvol Holdings Limited (мажоритарий "Сумского НПО") и опционном контракте "пут" (на продажу). Его заключили между собой истцы (две компании, принадлежащие В.Лукьяненко) с ответчиками (три компаниями, принадлежащие К.Григоришину). Истцы утверждали, что ответчики за счет "незаконной схемы" уводили часть прибыли от СП на связанные с ними компании и нарушили обязательства по опциону, потребовав компенсации за это соответственно в размере $55,8 млн и $250 млн. В свою очередь ответчики отрицали наличие "незаконной схемы" и утверждали, что ответчики могли продать свои акции по цене не выше $4 млн.

Арбитражный трибунал 9 мая 2016 года опубликовал решение в пользу истцов на общую сумму $305,8 млн. Ответчики оспорили это решение, утверждая, что имело место 16 серьезных нарушений, в частности, отказ суда рассмотреть все вопросы, однако в начале октября 2017 года им окончательно было отказано в апелляции.

Как сообщалось, в конце 2012 года "Смарт-холдинг" В.Новинского приобрел у экс-гендиректора Сумского НПО В.Лукьяненко 25% акций Great Station Properties, которая в свою очередь владела 48,9% акций Stremvol Holdings. В.Лукьяненко также предоставил "Смарт-холдингу" опцион на выкуп акций Great Station Properties. Таким образом, группа стала владельцем 10,04% акций завода, а в будущем могла получить контроль над 40,04% его акций.

Сумское НПО - один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.

Сумское НПО в 2016 году сократило чистый убыток на 35% к 2015 году - до 1,14 млрд грн, чистый доход снизился на 31,4% - до 1 млрд 165 млн грн.