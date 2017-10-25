Медицинская реформа не отразится на ценообразовании на медицинские услуги в частных клиниках, считает и.о. главного врача медицинской сети "Добробут" Вадим Гетьман.

"Принятие пакета законов о медреформе вряд ли повлияет на ценообразование на медицинские услуги в частных учреждениях здравоохранения, ведь и сегодня цены в большинстве из них являются экономически обоснованными, прозрачными и конкурентными", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

В.Гетьман отметил, что "состояние здравоохранения в Украине на сегодня достигло того критического уровня, когда не вводить системные изменения стало уже просто преступлением". Вместе с тем, по его мнению, принятие закона о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения – "это только первый шаг на долгом пути медицинской реформы".

В.Гетьман также подчеркнул, что успешность реформы будет зависеть от "правил игры", которые разработают Кабинет министров, Министерство здравоохранения и уполномоченный орган – Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

По его словам, в настоящее время "частные учреждения здравоохранения уже функционируют в условиях жесткой конкуренции, и не столько между собой, сколько с "теневой медициной" (государственной или коммунальной)".

"Надеемся, что с принятием закона о госфингарантиях все учреждения здравоохранения - государственные, коммунальные, ведомственные, частные, будут работать в одинаковых конкурентных условиях", - сказал В.Гетьман.

"Частные учреждения здравоохранения наиболее приближены и готовы к восприятию медреформы. Медицинские услуги уже предоставляются нами на основании современных клинических протоколов и маршрутов пациента, что подтверждается многолетней эффективной сотрудничеством со страховыми компаниями, с отечественными и иностранными партнерами", - подчеркнул руководитель медсети "Добробут".

Как сообщалось, Верховная Рада 19 октября поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), который дает старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг.