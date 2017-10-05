Медстрахование через бюджет пока является единственным приемлемым для Украины вариантом

Введение медицинского страхования через бюджет в настоящее время является единственным приемлемым для Украины вариантом при реформировании системы здравоохранения, считает заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Если мы введем социальное медицинское страхование, что некоторые считают страховой медициной, по немецкому образцу – это будет жестко, по американскому – это станет катастрофой. Та британская модель, которая организовывает страхование через государственный бюджет, а не через внебюджетные фонды или частные страховые компании является наиболее мягкой для Украины", - сказал он на пресс-конференции.

П.Ковтонюк акцентировал внимание на том, что правительственный законопроект №6327, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады, в первую очередь меняет механизм оплаты за медицинские услуги.

"Он радикально меняет только одно – способ оплаты за услугу, не вводит дополнительные налоги, не создает отдельный фонд с вытекающими из этого проблемами. Еще более компромиссного варианта я себе не представляю", - сказал он.

В настоящее время в Верховной Раде зарегистрированы два правительственных законопроекта – №6327 о государственных гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, направленный на изменение механизма финансирования системы здравоохранения, а также проект закона №6604 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения государственных фингарантий предоставления медуслуг и лексредств.