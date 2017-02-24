МЭРТ отменило санкции относительно ряда импортеров сжиженного газа

Служба безопасности Украины (СБУ) сняла претензии к 15 импортерам сжиженного газа и их контрагентам, а Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) отменило санкции по отношению к ним.

Приказы МЭРТ об отмене санкций №261 и 262 от 24 февраля уже обнародованы на сайте ведомства.

"23 февраля СБУ сообщила МЭРТ, что первичные данные о правонарушениях, которые осуществляют импортеры и их контрагенты, доказана частично, а причастность субъектов хозяйствования к нанесению вреда интересам Украины не доказана. На основании этой информации СБУ предлагает МЭРТ отменить действие специальных санкций относительно 15 импортеров горюче-смазочных материалов и их контрагентов", - отметили в пресс-службе МЭРТ.

В частности, санкции отменены по отношению к компаниям "НП-Трейдинг", "Нафтопродукт-Трейдинг", "Виолана-Тэк", "Системс Логистик Менеджмент", "Галлон-Груп", "СВГ Плюс", "Евростандарт Автогаз", "Надежда", "Олан", "Род-Ник", West Trading&Marketing Oil, Restimpex System, Tarone Trade, Ameralda Trading Limited, Danier Holdings.

Как сообщалось, введение санкций основывалось на информации СБУ о том, что импортеры аккумулировали средства на оффшорных счетах и частично использовали их на финансирование боевиков в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.