МЭРТ предлагает отметить ценовое регулирование на уголь для населения и этиловый спирт

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) обнародовало проект постановления об отмене регулирования цен на ряд товаров и услуг, среди которых этиловый спирт, топливно-энергетические ресурсы, а также выпуск печатной продукции за бюджетные средства.

Согласно сообщению на сайте министерства, принятие такого постановления позволит обеспечить конкурентные условия и привлечь инвестиции в модернизацию производственных мощностей.

Как отмечает МЭРТ, отмена ценового регулирования в отношении топливно-энергетических ресурсов касается угля, угольных брикетов, печного бытового топлива, торфа, дров, осветительного керосина и сжиженного газа, которые отпускаются населению для бытовых потребностей.

Проект постановления также предусматривает отмену ценового регулирования продукции общественного питания в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях, ряд услуг в речных портах и разработку документации по землеустройству и проведение землеоценочных работ, уточнили в МЭРТ.

Как сообщалось, Кабинет министров отменил государственное регулирование цен на продовольственные товары с 1 июля 2017 года.

Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявлял, что решение правительства этот шаг был преждевременным и послужил росту инфляции в условиях монополизированной экономики.