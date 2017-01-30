Местные бюджеты в 2016г привлекли внешние займы более чем на EUR84,6 млн

Местные бюджеты в Украине в 2016 году привлекли внешние займы на 2 млрд 21,637 млн грн (около EUR69,6 млн по курсу НБУ) и на EUR15 млн, сообщается на веб-сайте Министерства финансов Украины.

По данным ведомства, основным кредитором являлась международная финансовая организация NEFCO (Nordic environment financial corporation), которая предоставила кредиты: Ивано-Франковскому горсовету на 29,33 млн грн, Ирпенскому – на 8,853 млн грн, Коростенскому – почти на 4 млн грн, Кременчуцкому – на 5,61 млн грн, Кузнецовскому – на 5,932 млн грн, Лубенскому – на 5,532 млн грн, Луцкому – на EUR10 млн, Одесскому – на 10,693 млн грн, Ривненскому – на8,285 млн грн, Фастовскому – на 8,995 млн грн, Хмельницкому – на 11,84 млн грн, Черновицкому – на EUR5 млн и Черниговскому – на 11,368 млн грн.

Кроме того, Киевский горсовет привлек синдицированный кредит у Укрэксимбанка и Ощадбанка (оба Киев) на 1 млрд 915,253 млн грн.

Помимо этого, местные бюджеты предоставили гарантии по внешним обязательствам на общую сумму EUR55,3 млн. В том числе Винницкий горсовет выступил гарантом по кредиту КП "Винницакартсервис" на EUR8 млн, Кременчугский – по кредиту КП "Кременчугское троллейбусное управление" на EUR8 млн, Львовский – по кредиту КП "Львовводоканал" на EUR15 млн, Одесский – по кредиту КП "Одессагорэлектротранс" на EUR 8 млн, Черновицкий – по кредиту КП "Черновцытеплокомунэнерго" на EUR10 млн (все кредиты предоставил Европейский банк реконструкции и развития), Конотопский – по кредиту КП "Теплогарант" на EUR500 тыс., Львовский– по кредиту КП "Львовводоканал" на EUR5 млн, Миргородский – по кредиту КП "Миргородтеплоэнерго" на EUR448 тыс. и Тернопольский – по кредиту КП "Тернопольгортеплокомунэнерго" на EUR355 млн (все кредиты предоставила NEFCO).

Как сообщалось, совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в ноябре 2016 года сократился на 1,2%, или на $0,81 млрд, - до $67,54 млрд.

В целом за январь-ноябрь-2016 общий госдолг вырос на 3,1%, или на $2,03 млрд – до $67,54 млрд. В том числе общий внутренний долг снизился на 0,8% - до $21,88 млрд, тогда как внешний – вырос на 5,1% - до $45,66 млрд.

В гривневом эквиваленте общий прямой и гарантированный долг сократился в ноябре на 0,8%, но за 11 месяцев 2016 года вырос на 10% - до 1,729 трлн грн.