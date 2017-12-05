Международные резервы Украины обновили максимум за четыре года

По состоянию на 1 декабря 2017 года международные резервы Украины в четвертый раз обновили максимум с января 2014 года и составили $18,905 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Международные резервы Украины на 1 декабря 2017 года составили 18 905,7 млн долл. США (в эквиваленте), по предварительным данным. Таким образом, с начала этого года они выросли почти на 22%, и уже в четвертый раз обновили максимум с января 2014 года", - говорится в сообщении.

На динамику объемов международных резервов за прошлый месяц повлияли, в частности, поступления в пользу правительства в сумме $670,4 млн, в том числе $664 млн - от размещения облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в валюте, а также расходы на выплаты по внешнему долгу, а именно: в пользу Международного валютного фонда были осуществлены платежи в размере $447,1 млн, на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено $358,3 млн, в том числе $18,5 млн - обслуживание облигаций внешнего государственного займа и $282,2 млн - на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа. Вдобавок $100 млн из международных резервов в ноябре было направлено на возвращение заимствованных в октябре средств по операции swap с уполномоченным банком. Кроме того, $49,1 млн в прошлом месяце было направлено на валютные интервенции для сглаживания чрезмерных колебаний, вызванных временными факторами. Из них $20 млн было продано во время интервенций в форме запроса относительно лучшего курса. Читайте также: Украина сократила совокупный госдолг до $76,3 миллиарда

В то же время НБУ купил на межбанковском валютном рынке $188 млн путем проведения интервенций в форме запроса относительно лучшего курса. Таким образом, объем чистой покупки Национальным банком валюты на межбанковском рынке для пополнения резервов в прошлом месяце составил $138,9 млн.

По состоянию на 1 декабря объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.