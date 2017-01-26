Международные резервы Украины в 2017 году превысят 21 млрд долларов - НБУ

В 2017 году международные резервы Украины вырастут до 21,3 млрд долларов. Об этом сегодня во время брифинга сообщила председатель НБУ Валерия Гонтарева. "Мы ожидаем, что их (международных резервов - ред.) увеличение на конец 2017 года составит 21,3 млрд долларов и на конец следующего года - 27,1 млрд долларов ", - заявила Гонтарева. По ее словам, дальнейшее накопление резервов остается важной задачей для НБУ и правительства, учитывая повышение объемов внешних платежей по государственному долгу, начиная с 2019 года.

