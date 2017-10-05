Международные резервы Украины в сентябре возросли на 3,3% - НБУ

Международные резервы Украины к началу октября составляли $18,638 млрд, что на $602 млн, или 3,3% больше, чем месяцем ранее, соответствующие предварительные данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ) на официальном веб-сайте в четверг.

В целом с начала года уровень резервов возрос на 20%.

По данным центробанка, приток резервов обеспечило поступление $1,318 млн грн от размещения правительством суверенных еврооблигаций.

В то же время часть резервов была направлена на валютные интервенции – $165,6 млн, которые центробанк проводил для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке, в том числе $69 млн - на интервенции в форме запроса лучшего курса.

Помимо того, $521,4 млн было израсходовано на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте, в том числе $505,4 млн - на обслуживание и погашение суверенных еврооблигаций.

По данным НБУ, уровень резервов по состоянию на 1 октября 2017 года покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины, текущих операций правительства и Нацбанка.