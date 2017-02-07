Международный арбитражный суд обязал Украину возместить JKX Oil&Gas около $12 млн

Международный арбитражный суд обязал Украину возместить компании JKX Oil&Gas около $12 млн. убытков, которые потерпела из-за нарушения Украиной межправительственного соглашения с Великобританией о защите инвестиций. Об этом говорится в сообщении британской компании на сайте Лондонской фондовой биржи.

"Суд установил, что правительство Украины нарушило элементы двустороннего инвестиционного соглашения между правительством Соединенного Королевства и правительством Украины и присудил убытки JKX в размере около $12 млн.", - говорится в сообщении.

Согласно информации Министерства юстиции Украины, основаниями для подачи JKX Oil & Gas и аффилированными с ней компаниями иска против Украины являются: увеличение Верховной Радой ставки платы за пользование недрами при добыче нефти и газа, запрет Кабинетом министров на закупку газа определенными (большими) компаниями у всех поставщиков, кроме НАК "Нафтогаз Украины" (постановление No647 от 26 ноября 2014 года), введение правлением Национального банка административных мер на валютном рынке (постановление НБУ No540 от 28 августа и No758 от 1 декабря 2014 года).

Крупнейшим акционером компании являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - 27,54% акций, российская группа Proxima Capital Group Владимира Татарчука - 19,92%, турецкий бизнесмен Бурак Оздоган (через Dumarchal Nominee Ltd и Neptune Invest & Finance Corp) - около 13%. Еще 11,45% акций - в Glengary Overseas Limited российского бизнесмена Александра Жукова.

Основным активом JKX Oil & Gas в Украине является "Полтавская газонефтяная компания", занимающаяся добычей углеводородов на шести месторождениях в Полтавской области.