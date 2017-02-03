Минфин оценивает выплаты Украины по долгу в 2017г в 240,9 млрд грн

Общие выплаты Украины по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2017 году за счет средств государственного бюджета, оцениваются в 240,897 млрд грн, из которых 30%, или 72,199 млрд грн составляют выплаты по внешнему долгу, сообщается в Программе управления госдолгом на 2017 год, утвержденной Минфином 31 января и обнародованной в четверг.

В документе уточняется, что эти показатели запланированы исходя из существующих графиков платежей и прогнозных процентных ставок и курсов валют, хотя сами ставки и курсы отсутствуют.

Госбюджет-2017 был составлен с учетом среднегодового курса гривни 27,2 грн/$1. По ожиданиям Министерства финансов, к концу 2017 года курс национальной валюты составит 27,8 грн/$1.

Минфин уточняет, что в текущем году объем платежей по погашению внутреннего госдолга составит 98,621 млрд грн, внешнего - 30,938 млрд грн.

Крупнейшие платежи при выплате внутреннего госдолга планируются по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 2013 года – 29,068 млрд грн, ОВГЗ 2016 года – 24,702 млрд грн, ОВГЗ 2014 года – 10,935 млрд грн и ОВГЗ 2012 года - 9,213 млрд грн; по внешнему: 16,836 млрд грн – погашение долга перед Международным валютным фондом (МВФ), 7,305 млрд грн – перед Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и 3,252 млрд грн – перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Выплаты по обслуживанию госдолга планируются в объеме 111,338 млрд грн. Наибольший удельный вес в соответствующих расходах будут иметь выплаты по ОВГЗ 2014 года в сумме 23,642 млрд грн и ОВГЗ 2016 года – 12,204 млрд грн, по облигациям внешнего государственного займа 2015 года (еврооблигации, выпущенные в ходе реструктуризации долга – ИФ) – 28,615 млрд грн, по кредитам МВФ в сумме 3,375 млрд грн и по кредитам МБРР – 2,679 млрд грн, сообщается в программе.

Финансирование государственного бюджета Украины в 2017 году будет осуществляться с помощью широкого спектра долговых инструментов на общую сумму 190,797 млрд грн.

По срокам обращения наибольший удельный вес будут иметь среднесрочные инструменты – 46,6%, при этом долгосрочные инструменты – 40,3%, краткосрочные инструменты – 13,1%, отмечает Минфин.

Доля долговых инструментов с фиксированной ставкой составит 91,6%, с плавающей – 8,4%.

Предполагается, что заимствования на внутреннем рынке составят 103,907 млрд грн, или 54,5% общего объема заимствований, на внешних рынках – 86,89 млрд грн, или 45,5%, в том числе в спецфонд от международных финансовых организаций – 16 млрд грн.

Минфин прогнозирует, что за 2017 год доля государственного внешнего долга в общей сумме госдолга составит 66,3%.

По структуре сроков погашение, удельный вес долгосрочных долговых инструментов составит 64,1%, среднесрочных – 34,8%, краткосрочных – 1,1%, а средневзвешенный срок погашения государственного долга составит к концу года не менее 5,2 года.

Как сообщалось, совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в 2016 году увеличился на 8,3%, или на $5,46 млрд - до $70,97 млрд.

По данным Минфина, основной причиной роста задолженности является финансирование госбюджета за счет госзаимствований, капитализация ПриватБанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), а также девальвация национальной валюты с около 24,00 грн/$1 до около 27,19 грн/$1.

Минфин уточняет, что в гривневом выражении госдолг за минувший год увеличился на 357,58 млрд грн, или на 22,7% – до 1 трлн 929,76 млрд грн.

С учетом предварительной оценки Нацбанком номинального ВВП Украины в 2016 году в 2,358 трлн грн, за минувший год госдолг вырос с 79,0% ВВП до 81,8% ВВП.

Согласно обнародованным данным, суммарный внешний долг страны на конец прошлого года составлял $45,6 млрд, что на 5%, или $2,16 млрд превышает показатель годичной давности. В то же время его доля в общем объеме госдолга уменьшилась с 66,3% до 64,3%.

Закон о госбюджете-2017 установил предельный размер госдолга на конец 2017 года в 1 трлн 716,63 млрд грн и предельный размер гарантированного государством долга в 579,37 млрд грн по сравнению 1 трлн 501,48 млрд грн и 444,78 млрд грн на конец 2016 года в законе о госбюджете-2016.