Минфин примет решение о докапитализации Ощадбанка и Укрэксимбанка после консультаций с НБУ

Министерство финансов Украины подтверждает информацию Национального банка Украины об ухудшении кредитного портфеля Ощадбанка, сформированного до 2014 года, и допускает необходимость его очередной докапитализации.

"Портфель далее ухудшается. Возможно, такая капитализация будет нужна. Мы сейчас в дискуссиях с Ощадбанком и Нацбанком", – сказала первый заместитель министра Оксана Маркарова на итоговой пресс-конференции Минфина в Киеве во вторник.

По ее словам, с сентября ряд крупных должников банка перестали обслуживать свои кредиты, чего не ожидали в Минфине.

В отношении Укрэксимбанка О.Маркарова сообщила, что у Минфина до последнего времени отсутствовала информация о необходимости его докапитализации, и сам банк этот вопрос не инициировал.

Первый замглавы Минфина отметила, что Укргазбанку удалось добиться существенного снижения плохих кредитов, поэтому необходимость его докапитализации в настоящее время отсутствует.

О.Маркарова отметила, что докапитализации госбанков можно было бы избежать, если бы была принята предложенная министерством идея передачи накопленных ими до 2014 года плохих кредитов централизованной структуре для работы с ними.

В целом она подчеркнула, что решение вопроса проблемных активов состоит в повышении защиты прав кредиторов в стране, улучшении работы исполнительной службы. "Без решения этих проблем мы не сможем существенно оздоровить банковский сектор в целом, и госбанки в частности", – заявила она.

Как сообщалось, накануне заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что в связи с ухудшением качества кредитных портфелей изучается возможность докапитализации Ощадбанка и Укрэксимбанка. "Сегодня мы продолжаем изучать дополнительную потребность в капитале этих банков из-за качества кредитного портфеля. Это касается, в первую очередь, Ощадбанка и Укрэксимбанка", – сказала она.

В вышедшем в тот же день декабрьском Отчете о финансовой стабильности НБУ спрогнозировал, что докапитализация госбанков будет продолжаться в 2018 году. "НБУ ожидает, что ПриватБанк дополнительно может потребовать капитала на 16 млрд грн - второй транш из общей суммы 38,5 млрд грн, определенной проведенным после национализации аудитом", – отмечается в документе.

"Ощадбанк также нуждается в докапитализации из-за снижения качества кредитов, выданных крупным бизнес-группам, и обесценивание залога по таким кредитам", – заявил центробанк.

НБУ указывает, что эмиссия облигаций внутреннего госзайма для докапитализации госбанков остается основной составляющей квазифискального дефицита. По его данным, за 11 месяцев 2017 года на это потрачено 48,9 млрд грн, или 1,7% ВВП.

В целом, по его данным, за девять месяцев 2017 года уставный капитал банковского сектора увеличился на 57 млрд грн, или на 13,7%. Основным фактором стала - докапитализация госбанков на 44 млрд грн.

В то же время регулятивный капитал вырос на 9,8 млрд грн, или на 9,0%. "Его прирост меньше, чем уставного капитала вследствие признания кредитного риска крупными банками", – поясняет НБУ.