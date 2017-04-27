Мининфраструктуры планирует построить метро из Киева в аэропорт "Борисполь"

Министерство инфраструктуры планирует построить метро из Киева в аэропорт "Борисполь". Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает ABCnews. "Я вчера разговаривал с Владимиром Кличко и обсуждал вариант продолжения за частные средства линии метро от станции "Бориспольская" к Борисполю с ответвлением к аэропорту. Оптимальным считаю вариант легкого метро, которое бы выходило на поверхность там, где сейчас станция "Бориспольская". Это логично и своевременно. Все большие города, а уж тем более столицы, имеют связь аэропортов с центром города с помощью рельсового транспорта", - отметил Омелян. По его мнению, строительство метро возле аэропорта будет выгодно всем. "Доехали от городков к паркингу, пересели на метро и добрались на работу без пробок и проблем. А из самого Борисполя - за полчаса на метро в центр столицы. Но главное преимущество - для авиапассажиров, потому что с приходом Rayanair ситуация станет алогичной. Билет в Европу от 20 евро, а доехать до Киева 10 евро", - добавил министр инфраструктуры. Также, выступая на II Украинском инфраструктурном форуме гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин сообщил, что считает необходимым соединить аэропорт со столицей рельсовым транспортом.

