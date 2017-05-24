Министерство образования изменит правила выплаты стипендий - Гриневич

Министерство образования планирует откорректировать правила выплаты стипендий.

Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич, сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее словам, формирование рейтинга перенесут с уровня специализации на уровень выше - факультета.

"На уровне факультета есть возможность составить более справедливый рейтинг. На уровне специализации группы очень маленькие и неровные по качеству обучения студентов. Сейчас мы осознали эту проблемы и должны ее исправить", - отметила она.

Вузам также разрешат использовать остатки стипендиального фонда для дополнительной поддержки студентов.