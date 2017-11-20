Минкульт Украины намерен с 1 января отменить историко-градостроительные обоснования для застройщиков

Министерство культуры Украины разрабатывает финальную версию постановления Кабинета министров, предусматривающее отмену с 1 января 2018 года историко-градостроительных обоснований (ИГО) для застройщиков.

"На сегодняшний день у нас есть разработанный проект постановления Кабинета министров, который предусматривает отказ от историко-градостроительных обоснований. Этот проект уже проходил рассмотрение на правительственном комитете и был возвращен на доработку в связи с тем, что его не согласовало Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ. Сейчас мы пытаемся найти формулировку, которая бы устраивала, в том числе Минрегион", - сообщила заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур на "круглом столе" в Киеве в понедельник.

По ее словам, документ предусматривает отказ от ИГО с 1 января 2018 года для исторических населенных мест, где утверждены историко-архитектурные опорные планы и с 1 января 2019 года полный отказ от ИГО на всей территории Украины. При этом в местах, где ИГО по состоянию на 1 января 2019 года еще не будут разработаны, любые градостроительные преобразования будут запрещены.

"Возможно, это жесткое мероприятие, но мы понимаем, что это может быть единственным способом защиты исторической среды и одновременно стимулированием территориальных общин к разработке такого ответственного документа", - отметила замминистра.

По данным Офиса эффективного регулирования (BRDO), по состоянию на 1 октября 2017 года Госреестр недвижимых памятников Украины включает 906 памятников культурного наследия национального значения и 8 тыс. местного; с целью защиты они вносятся в Список исторических населенных мест (всего в Украине определено 401 таких населенных пунктов).

Как отметили в BRDO, согласно закону "О регулировании градостроительной деятельности", для населенных пунктов - исторических мест в пределах определенных ареалов в составе генерального плана должны быть определены режимы регулирования застройки и разработаны историко-архитектурные опорные планы.

"Однако по состоянию на сентябрь-2017 такие планы утверждены только в 86 населенных пунктах, то есть в 20% исторических мест Украины. Так, в 80% населенных пунктов правила застройки фактически не регламентированы. Более того, опорные планы отсутствуют в 50% областных центров, в частности Киеве и Львове, где расположены объекты всемирного наследия ЮНЕСКО", - отмечается в пресс-релизе BRDO.