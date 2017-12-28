Минсоцполитики инициирует выделение каждому из освобожденных украинских заложников 100 тыс. грн

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что его министерство намерено предложить Кабинету министров Украины выделить каждому из освобожденных 27 декабря украинских заложников по 100 тыс. грн.

"Мы предлагаем, чтобы каждому из тех, кого вчера освободили, выделили по 100 тыс. грн ", - сказал министр в ходе пресс-конференции в четверг.

А.Рева отметил, что выделение данных средств предусмотрено проектом постановления правительства, которое подготовлено Минсоцполитики.

Также в четверг министерство получит полный перечень освобожденных граждан Украины.

Как сообщалось, 27 декабря в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей были освобождены 73 украинца.