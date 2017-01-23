Минздрав и Минфин изменили схему начисления средств для отправки украинцев на лечение за границу

Министерство здравоохранения Украины получило от Министерства финансов Украины разрешение перечислить годовой объем денег для отправки больных на лечение за границу. Об этом передает пресс-служба МОЗ.

"Благодаря этому, уже до конца марта мы будем иметь всю годовую суму для отправки больных за границу", - сообщили в МОЗ.

Как говорят в Минздраве, обычно деньги на лечение заграницей МВФ перечисляет траншами трижды в год, а это означает, что МОЗ отправляли пациэнтов соответственно трижды в год. Это соответствовало не их состоянию, а поступлению денег.

"Мы обратились к нашим коллегам из Министерства финансов с просьбой изменить эту систему и перечислить все денги в начале года, чтобы больных можно было отправить сразу же после принятия решения Комиссией", - сообщил Минздрав.

Сейчас департамент МОЗ проводит экстренное заседание, на котором, в частности, уточнят списки пациентов на отправление, а такжевыясняется состояние больных в списке.

Также в МОЗ отметили, что приложат максимум усилий, чтобы уже в понедельник Комиссия могла принять все нужные решения и подписать документы на право воспользоваться перечисленными средствами.

"Министерство здравоохранения и Министерство финансов работают совместно и согласовано для того, чтобы обеспечить поддержку и помощь государству тем, кто в ней критически нуждается", - отметил Минздрав