МККК планирует мобилизировать более $60 млн для Украины в 2017 году

Международный комитет Красного Креста (МККК) намерен в 2017 году мобилизировать на гуманитарную деятельность в Украине более $60 млн.

"Петер Маурер (президент МККК ) проинформировал, что в 2017 году на цели гуманитарной деятельности в Украине Международный комитет планирует мобилизировать более 60 млн долларов, а сама гуманитарная операция МККК в нашей стране станет одной из самых масштабных операций Комитета в мире", - сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко по итогам его встречи с П.Маурером в Давосе.

Собеседники также обсудили широкий спектр вопросов, связанных с предоставлением гуманитарной помощи, в том числе на неподконтрольных территориях Украины. Они подчеркнули важность беспрепятственного доступа МККК к оккупированным территориям для проведения гуманитарной миссии.

П.Порошенко попросил П.Маурера содействовать в освобождении украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях на Донбассе, в Крыму, а также на территории России. Еще он призвал МККК более активно защищать права украинцев в оккупированном Крыму.

В свою очередь руководитель Комитета подчеркнул, что предан работе по помощи украинцам.

Собеседники договорились о визите президента МККК в Украину в ближайшее время.