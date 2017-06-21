Мусор из Львова начнут вывозить в четверг

Вывоз твердых бытовых отходов из Львова начнется уже в четверг, 22 июня, заявляет вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

"Завтра мы начнем вывозить. Уже определились с объемами и транспортом – нужно приблизительно 600 рейсов. Куда возить – другой вопрос", - сказал Г.Зубко на брифинге во Львове в среду.

По словам вице-премьера, места приема отходов из Львова будут определены в рабочем порядке. Он подчеркнул, что не хочет обсуждать этот вопрос публично, поскольку сразу же начнутся акции протеста и блокирования. Г.Зубко сказал, что это связано с негативным опытом жителей многих регионов страны, куда возили мусор из Львова и выбрасывали по посадкам.

Он призвал мера Львова активнее внедрять в жизнь меморандум, подписанный с мерами почти двух десятков городов Львовской области.

"Нужно ездить, общаться, убеждать людей", - подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, он предлагает рассмотреть вопрос об устройстве временного полигона на территории ТЭЦ-2, где город планирует построить мусороперерабатывающий завод. "Там 125 гектаров площади и логично, чтобы такой полигон разместился поблизости будущего завода", - сказал Г.Зубко.

Также вице-премьер сказал, что в случае необходимости для вывоза отходов из Львова будут привлечены полигоны из других областей. По его словам, вопрос о ситуации с вывозом отходов из Львова будет рассмотрен на заседании Государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В то же время городской голова Львова Андрей Садовой сказал журналистам, что встреча не принесла ожидаемых результатов. "Я не услышал, куда нам вывозить мусор, у нас критическая ситуация", - сказал он.

Мэр отрицательно высказался относительно идеи устройства временного полигона в черте города. "Это не мудрая мысль, потому что это невозможно в связи с нормами законодательства , а кроме того, Львов очень компактный город", - подчеркнул А.Садовой.

По его словам, меморандум может заработать в рамках полугода, а городу нужен участок под резервный полигон, потому что полигоны области в данный момент не в состоянии принять объемы Львова.

А.Садовой сообщил, что во Львове накопилось более 11 тысяч тонн отходов.