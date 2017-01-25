МВФ больше не требует повышения пенсионного возраста в Украине - Розенко
2017-01-25 17:24
Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что снят вопрос о повышении пенсионного возраста с переговоров с Международным валютным фондом по подготовке новой редакции Меморандума о сотрудничестве по программе EFF.
Об этом Розенко заявил в комментарии Українським Новинам.
"Вопрос о повышении пенсионного возраста с переговоров снят", - сказал Розенко.
Розенко отметил, что переговоры по подготовке новой редакции меморандума, в том числе и по вопросу пенсионной реформы, еще продолжаются.
Ранее писали, что МВФ требует поднять пенсионный возраст до 63 лет.