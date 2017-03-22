Международный валютный фонд (МВФ) не будет рассматривать вопрос выделения транша Украине в марте. Об этом свидетельствует повестка дня заседаний совета директоров МВФ. Так, согласно размещенной на сайте МВФ информации, заседания совета директоров МВФ запланированы на 22, 24, 29 и 31 марта, и вопрос выделения транша Украине там не значится. Отметим, министр финансов Александр Данилюк сообщал, что МВФ в течение нескольких дней получит обновленный прогноз макроэкономических показателей Украины на 2017-2018 год. Напомним, в понедельник, 20 марта 2017 года, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с лидерами парламентских фракции, по окончанию которой заместитель главы фракции БПП Ирина Луценко заявила, что транш от МВФ могут перенести на конец марта. Она также сообщила, что Порошенко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман провели переговоры с представителями МВФ.

