МВФ отложил рассмотрение вопроса выделения транша Украине

Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз отложил рассмотрение вопроса выделения транша Украине. Об этом свидетельствует повестка дня заседаний совета директоров МВФ.

Так, согласно информации, размещенной на сайте МВФ, вопрос выделения транша Украине не значится в повестке заседаний вплоть до 7 апреля. В апреле совет директоров будет встречаться трижды: 3,4 и 7 апреля.

Отметим, по словам фициального представителя МВФ Джерри Райса, Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшее время объявит дату заседания совета директоров по очередному траншу для Украины, которое ранее перенесли для оценки потерь от блокады Донбасса.

Министр финансов Александр Данилюк сообщал, что МВФ в течение нескольких дней получит обновленный прогноз макроэкономических показателей Украины на 2017-2018 год.

Напомним, ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) не будет рассматривать вопрос выделения транша Украине в марте.